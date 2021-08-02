«До сих пор в шоке»: невестка Дробыша беременна в четвертый раз

Новость стала неожиданностью для звездной семьи.33-летняя финалистка «Фабрики звезд — 4» Александра Гуркова и сын Виктора Дробыша Валерий воспитывают троих детей. Недавно стало известно, что невестка продюсера беременна в четвертый раз. Гуркова опубликовала фотографию в личном блоге, где и рассказала о беременности.

Фото: Instagram Instagram

«Малыш довольно маленький, но животик уже видно. И как-то мне не хочется ничего скрывать, несмотря на маленький срок Сказать, что я была в шоке, — не сказать ничего. Я до сих пор в нем», — поделилась Александра.

Поклонники поздравили исполнительницу с радостной новостью и пожелали легких родов. Супругу Валерия поддержали звезды, в том числе Виктория Дайнеко, Наталья Подольская и Рита Дакота. Невестка Дробыша также рассказала, что с новой беременностью стала чувствовать себя неважно: «Первый триместр всегда был самым тяжелым периодом — токсикоз, усталость и гормональный адок. Из новинок — тошнит не утром, как обычно, а вечером Концентрация равна нулю, невозможно думать о работе». Гуркова подчеркнула, что справляться со стрессом ей помогает психолог и медитация.