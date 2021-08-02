«Алана - трусливая и лживая»: новая подруга Мамаева об экс-супруге футболиста

Второй день в интернете идут жаркие баталии между Аланой Мамаевой и Надеждой Санько, ставшей новой любовью скандального прославившегося футболиста Павла Мамаева. Его бывшая супруга не может смириться с расставанием.

Фото: Instagram Instagram

Как только Алана узнала, что Надежда стала новой подругой Павла, она немедленно поделилась этим с подписчиками. Большое число сообщений было посвящено тому, как Надежда якобы обманула ее - притворялась подругой и даже рекомендовала адвоката, хотя сама Санько все это отрицает. Кроме того, она назвала Мамаеву неумной, лживой и трусливой и выразила сожаление, что опустилась до ее уровня.

«Я самостоятельно заработала свой авторитет. Не благодаря мужьям футболистам или скандалам. Я в течение многих лет занималась жизнью, нарабатывала бесценный опыт. Алана сама мне говорила: «Я тебя знала в качестве сильной, умной и властной женщины». Уже тогда ко мне с уважением относились сильные мира сего», — отметила Надежда.

Также ведущая собственного YouTube-шоу задала риторический вопрос: «Где масштаб личности мой и Аланин?».

При этом обе дамы пока так и не побеседовали лично — у них было только несколько телефонных звонков, в ходе которых они оскорбляли друг друга, после чего продолжили делать это в Instagram.

«У меня нет никаких страхов. Я фундаментальна и устойчива. Я могу говорить в реальности. А у Аланы - только хайп, поскольку она трусливая, неумная, лживая. Она никак не может простить, что Павел достоин нормальной женщины, что он способен полюбить, его могут полюбить - не какие-то дешевки, а достойная опытная женщина», — написала Санько.