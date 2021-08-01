Меньшиков не отреагировал на обращение актеров

Актриса Театр им. Ермоловой Василиса Пьявко написала открытое письмо художественному руководителю театра Олегу Меньшикову. Речь идет о том, что тот принял решение о сокращении штата и увольнении 20 актеров. В основном – актрис после 40 лет. Сама Василиса едва не попала в этот список тоже.

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«Сказать, что я подавлена и возмущена этим решением, значит, ничего не сказать, - мне дико больно», - приводит слова Пьявко «Комсомольская Правда».

Пьявко написала, что труппа театра с радостью восприняла в 2012 году приход Олега Меньшикова. Все ждали от него перестройки работы театра, новых спектаклей. Вместо этого новый худрук решил сменить труппу. Первыми были выжиты Виктор Проскурин и Татьяна Догилева. Дальше-больше. Из старой гвардии сейчас осталась половина. В прошлом году сократили режиссерский цех. В этом – труппу.

При этом театр до былого уровня так и не смог подняться, никаких новых ярких постановок тоже не появилось.

«Не берусь судить, почему так произошло, может быть, артисты нашего дома, нашей школы Вам не близки по стилистике, по духу. Но в этом случае в 2012 году, думаю, честнее было бы пройти мимо, ведь театр это не стены, это люди и школа», - резюмировала Василиса.

Олег Меньшиков же проигнорировал назревающий в коллективе бунт. Он день ото дня выкладывает в инстаграм красивые фотографии с пляжного отдыха.

60-летний Олег Меньшиков рассказал, что полгода назад едва не умер. В новом интервью со Светланой Бондарчук он впервые раскрыл детали своих проблем со здоровьем. По словам актёра, во время плановой операции у него внезапно упало давление, а сердце остановилось.