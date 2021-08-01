«Казанова!» Полуголого Галкина засыпали комплиментами

Максим Галкин выложил в инстаграм свой портрет, который он сделал, сидя в кресле перед зеркалом. Юморист предстал перед публикой в эпатажном образе – с голым торсом и наклеенными усами.

Фото: Instagram Instagram

Максим объяснил, ч то таким образом он «входит в роль», поскольку участвует в съемках кинофильма. Правда, не стал уточнять, какого именно.

«Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет?» - обратился Галкин к подписчикам.

Всего за несколько часов публикация собрала более сотни тысяч лайков. Все – и звезды шоу-бизнеса, и обычные пользователи сообщили, что перевоплощение удалось.

Супруга Аллы Пугачевой буквально засыпали комплиментами. Многие стали искать сходство с иными известными актерами и музыкантами, а также историческими личностями.

«Верю!» - сообщила Алика Смехова

«Уже все получилось!» - поддержала ее Марина Зудина.

«Казанова!», «Не знаю почему, но мне напомнил Фредди Меркьюри, «Получился молодой Игорь Николаев», «С такими усищами только Супер Марио играть», «Ой, я просто счастлива видеть Вас, Макс , везде - на экране ТВ , в Ваших видео ... И я уверяю всех - добрейший, милейший из мужчин ! Как я понимаю Аллу!» - восторгаются поклонницы.

Фолловеры начали гадать, в каком же фильме будет играть юморист? Было высказано предположение, что сыграет офицера Алексея Вронского в оригинальном сериале Netflix «Анна К.».

Это не первый случай, когда Максим показывается публике полуобнаженным. Ранее он обескуражил поклонников фокусом, запечатленным на видео, которое он показал в Instagram. Максим перед зеркалом в ванной комнате роняет айфон на пол: смартфон снимает видео в полете, а потом возвращается в руку юмориста. Артист обозначил видео хэштегом «Магия».