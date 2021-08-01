Шац рассказал о шокирующей выходке Шнурова

Михаил Шац в YouTube-проекте Данилы Поперечного «Без души» рассказал о хулиганском поступке лидера группировки «Ленинград».
Несколько лет назад телеведущий с супругой Татьяной снимали пилотный выпуск шоу в Санкт-Петербурге». Договорились о встрече с Сергеем Шнуровым, взяли на эту встречу троих своих детей. Большой неожиданностью для семейства было увидеть Сергея Шнурова без штанов.
«Мы с женой Таней делали шоу в Питере, снимали пилот. Были с тремя детьми. Помню, плыли на катере, визит был запланирован к Шнурову. Мы подплываем, а на балконе стоит голо*** Сережа, повернулся задницей и все это показывает детям. Прямо спустил трусы. Так что, каждый пилот имеет значение», — цитирует Михаила Григорьевича СтарХит.
Впрочем, сам Шац привык к разным неординарным выходкам. В том числе, и к поведению своего эпатажного коллеги.
«Мы же относимся к человеку в моменте, вдруг он изменится? Шнуров явно не супергерой, может, и был, но потерял магическую силу. Дорога назад все равно есть, нельзя крест ставить», - заключил он.
Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров считает себя «староватым» для TikTok. Об этом он заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе общения с журналистами музыкант также опроверг слухи о планах участвовать в выборах в Госдуму от Партии роста из-за «маленькой зарплаты».