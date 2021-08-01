Вдова воюет с первой женой Грачевского за наследство

Борис Грачевский, основатель «Ералаша», скончался в середине января. Как известно, завещания он не оставил. Предполагалось, что наследников пятеро - вдова и четверо детей от трех браков. От первого брака — Максим (48 лет) и 41-летняя Анна (41 год), от второго — 8-летняя Василиса (8 лет), от третьего — малыш Филипп.

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И вдруг появился еще один претендент. В июле о своих правах на наследство заявила Галина Грачевская, первая супруга покойного режиссера. Их брак с Борисом Грачевским длился 35 лет и на этот период пришлось создание и расцвет «Ералаша».

Вдова Грачевского, Екатерина Белоцерковская, была возмущена претензиями его первой супруги.

«Я указала у нотариуса всех наследников. Несмотря на то что старшая дочь не общалась с отцом 17 лет и давала ужасные интервью про отца, я считаю, что она, так же как и все наследники, имеет право и должна получить свое. Но я получила сюрприз — исковое заявление от первой супруги о выделении супружеской доли», - написала она в соцсетях.

Екатерина считает, что Галина еще 12 лет назад получила все, что могла и даже больше.

«Вы остались с тремя квартирами, дачей, двумя гаражами, машиной и всеми накоплениями. И до рождения Василисы получали конверт с деньгами каждый месяц!»

Галина Грачевская же претендует лишь на долю в продюсерском центре «Ералаш». И никаких трех квартир бывший муж ей не оставлял – лишь ту жилплощадь в Свиблово, где они жили. Позднее соседние квартиры купил его сын. Что же касается «Ералаша», то действительно она принимала самое активное участие в его развитии и спасении в 90-е годы.