Куравлеву вызвали скорую после потери сознания

Известному артисту, народному любимцу Леониду Вячеславовичу Куравлеву 84 года и он уже много лет страдает от гипотонии – пониженного давления.

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Последние годы, после кончины своей супруги, которая ушла из жизни в 2015 году, актер практически не бывает на публике. Звезда советского и российского кино живет вместе с дочерью в Москве на улице Серафимовича.

Вчера после очередного падения артериального давления Куравлеву стало плохо и он потерял сознание. Дочь вызвала «Скорую». Медики сняли приступ гипотонии и предложили госпитализацию, однако Леонид Вячеславович категорически отказался ехать в больницу. Он предпочел амбулаторное лечение, - сообщает "Московский Комсомолец".