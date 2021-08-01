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Куравлеву пришлось вызывать «Скорую помощь»

Ирина Лебедева
1 час назад

Известному артисту, народному любимцу Леониду Вячеславовичу Куравлеву 84 года и он уже много лет страдает от гипотонии – пониженного давления.

Куравлеву вызвали скорую после потери сознания
Фото: WIkipediaWIkipedia

Последние годы, после кончины своей супруги, которая ушла из жизни в 2015 году, актер практически не бывает на публике. Звезда советского и российского кино живет вместе с дочерью в Москве на улице Серафимовича.

Вчера после очередного падения артериального давления Куравлеву стало плохо и он потерял сознание. Дочь вызвала «Скорую». Медики сняли приступ гипотонии и предложили госпитализацию, однако Леонид Вячеславович категорически отказался ехать в больницу. Он предпочел амбулаторное лечение, - сообщает "Московский Комсомолец".

Фильмография Куравлева насчитывает более 200 работ. Ему присвоены звания Заслуженного и Народного артиста. Самые яркие роли – в комедиях «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» и других.

Шоу-бизнес,Леонид Куравлев,Московский комсомолец,
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