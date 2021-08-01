«Письмо предателя». Мамаева показала письмо Павла из тюрьмы

В свое время футболиста Павла Мамаева отправили за решетку за хулиганство и драку. Его жена Алана поддерживала супруга как могла и ждала, когда ее любимый вернется домой.

Фото: Instagram Instagram

В то время Павлу была нужна и ценна поддержка Аланы. Он писал ей трогательные письма о том, что ценит ее преданность и больше никогда не причинит ей зла и боли.

«Я обещаю, что сделаю все, чтобы тебя рядом со мной окружало счастье, теплота и забота. Я обещаю, что больше никогда не обману, не изменю и не предам», - говорится в письме Мамаева, которое Алана выложила в инстаграме.

Павел писал, что пройдет время, они оставят позади все плохое и будут жить счастливо в любви и заботе друг о друге. Тогда они возьмут и перечитают это письмо.

Как показала жизнь, обещаний футболиста хватило ненадолго. Вернувшись в сборную, Мамаев закрутил роман с молодой испанской красоткой во время сборов команды. Алана об этом узнала, и вскорости супруги развелись.

Алана до сих пор не может окончательно прийти в себя.

«Никогда не верьте никому! Письмо от предателя!» - подписала она снимок

Ранее девушка заявляла, что ничего не хочет от бывшего мужа, лишь бы он оставил ее в покое. Но теперь решила судиться с ним из-за алиментов.