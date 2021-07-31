Скончался автор «Носиков-курносиков» Борис Емельянов

Сегодня состоялись похороны советского и российского композитора Бориса Емельянова. Он ушел из жизни 27 июля в возрасте 80 лет.

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Печальную новость сообщила его дочь Наталья. Причиной смерти называют коронавирусную инфекцию, - пишет «Российская газета».

Прощание с маэстро прошло в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы, там же на кладбище состоялись похороны.

Борис Емельянов окончил Карагандинское музыкальное училище, работал пианистом в кафе. Затем поступил в Кемеровский Кемеровский госуниверситет культуры и искусств по кафедре дирижирования и академического пения, позднее переехал в Москву.