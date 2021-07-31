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Поклонники Королевой назвали Глушко «пиявкой» и «предателем»

Ирина Лебедева
39 минут назад

Наташа Королева показала видеоролик, снятый на дне рождения композитора и продюсера Игоря Крутого. Певица, одетая в черные шорты и черный же кружевной топ, весело отплясывает под песню «Понарошку», музыку к которой написал сам Крутой. За спиной у супруги можно видеть Сергея Глушко. Он тоже танцует и улыбается.

Поклонники Королевой назвали Глушко «пиявкой» и «предателем»
Фото: InstagramInstagram

«Душевный вечер в тёплой компании!!! С днём рождения, Маэстро!» - подписала ролик Наташа.

Безобидный ролик спровоцировал тех поклонников звезды, которые не могу простить Тарзану измену. Они обрушились на стриптизера с резкой критикой. Досталось даже самой певице, которая, по их мнению, совершенно напрасно простила своего неверного мужа.

«Наташа, зачем ты везде таскаешь с собой этого предателя?», «Все прекрасно, за исключением рядом товарища, который крутится», «Зачем вот этот рядом, который бесит», «Наташа, будь всегда одна в кадре, ты прелесть! Не надо, пожалуйста, твоего жеребца!», «И пиявка сзади», «И этот халявщик лезет».

Наташа Королева смело может посещать многолюдные тусовки. Она сообщила, что все члены ее семьи поставили себе прививку от коронавируса. И она и ее супруг Сергей Глушко вакцинировались в Москве, «Спутником», в два этапа. Об этом рассказывает портал 7days.ru. Вакцина ни у кого не дала осложнений, все прошло достаточно легко.
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,журнал "7 Дней",
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