Поклонники Королевой назвали Глушко «пиявкой» и «предателем»

«Наташа, зачем ты везде таскаешь с собой этого предателя?», «Все прекрасно, за исключением рядом товарища, который крутится», «Зачем вот этот рядом, который бесит», «Наташа, будь всегда одна в кадре, ты прелесть! Не надо, пожалуйста, твоего жеребца!», «И пиявка сзади», «И этот халявщик лезет».