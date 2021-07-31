Поклонники Королевой назвали Глушко «пиявкой» и «предателем»

Наташа Королева показала видеоролик, снятый на дне рождения композитора и продюсера Игоря Крутого. Певица, одетая в черные шорты и черный же кружевной топ, весело отплясывает под песню «Понарошку», музыку к которой написал сам Крутой. За спиной у супруги можно видеть Сергея Глушко. Он тоже танцует и улыбается.
«Душевный вечер в тёплой компании!!! С днём рождения, Маэстро!» - подписала ролик Наташа.
Безобидный ролик спровоцировал тех поклонников звезды, которые не могу простить Тарзану измену. Они обрушились на стриптизера с резкой критикой. Досталось даже самой певице, которая, по их мнению, совершенно напрасно простила своего неверного мужа.
«Наташа, зачем ты везде таскаешь с собой этого предателя?», «Все прекрасно, за исключением рядом товарища, который крутится», «Зачем вот этот рядом, который бесит», «Наташа, будь всегда одна в кадре, ты прелесть! Не надо, пожалуйста, твоего жеребца!», «И пиявка сзади», «И этот халявщик лезет».