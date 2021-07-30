Раскрыта сумма на банковском счету Сергея Зверева

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев, который примет участие в выборах в Госдуму от Бурятии, задекларировал денежные средства на своем банковском счету. Соответствующий документ доступен на сайте Центризбиркома.

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Стало известно, что на счету представителя экологической партии «Зеленые» Зверева хранится сумма в размере 303,8 тысячи рублей. Помимо этого, он является владельцем двух квартир в Москве, площади которых составляют 55,6 и 94,7 квадратных метра.

Согласно декларации, доход Зверева за год составил 304,9 тысячи рублей. Политик также указал источники своего заработка — «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ», «Комеди Клаб Продакшн» и Сбербанк.

Сергей Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты 22 июля. О том, что он намерен баллотироваться в Госдуму от Бурятии, стало известно двумя неделями ранее. Стилист заявлял, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.