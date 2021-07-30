Врачи рассказали о МакSим в «красной зоне»

Певица Марина Абросимова (МакSим) до сих пор находится в реанимации. Медики рассказали, что 38-летняя вртистка поступила в больницу 23 июня и с тех пор находится в «красной зоне», навещать ее там не могут даже родственники. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на неназванных сотрудников больницы.

«У нас сейчас все отделения - это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», - отметили в больнице.

Последний концерт перед госпитализацией МакSим дала 12 июня в Казани. Певица выступила, хотя чувствовала себя плохо. После этого она попала в больницу с пневмонией. Ее представительница Яна Богушевская говорила, что это, скорее всего, коронавирус, хотя тесты его и не выявили.