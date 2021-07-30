Баскову подарили часы за $ 1,2 млн на юбилее Крутого

Американо-узбекский ювелир Джейкоб Арабо подарил музыканту Николаю Баскову дорогостоящие часы на юбилее композитора Игоря Крутого, где Басков был ведущим. О подарке певец рассказал в сторис своего Instagram.

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Поводом стало грядущее 45-летие Баскова – 15 октября ему исполнится 45 лет. Часы выполнены из белого металла и инкрустированы драгоценными камнями. Арабо выложил бабочку вокруг циферблата и окружил его кольцом из бриллиантов.

Как заявил Игорь Крутой, стоимость подарка равняется 1 млн долларов, однако сам ювелир его поправил, что на самом деле они стоят на 200 тысяч больше.

Отметим, что Баскова нередко радуют дорогими подарками. В 2013 году богатая вдова из Швейцарии Атанасия, которая получила от мужа миллиардное состояние, порадовала Баскова белым Rolls-Royce стоимостью не менее 600 тысяч евро. Салон автомобиля украшала надпись: «Неповторимому».