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Помощница  МакSим напугала подписчиков снимком иконы в Instagram

Анна Безрукова
21 минуту назад

Менеджер российской исполнительницы Марины Абросимовой (МакSим) — Маргарита Соколова — на своей странице в Instagram выложила фото иконы, чем заставила обеспокоиться некоторых подписчиков. При этом повод для новой публикации оказался радостным — она поздравила «всех Марин и Маргарит с именинами» и напомнила о дне памяти святой великомученицы Марины Антиохийской.

Помощница МакSим напугала подписчиков снимком иконы в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопросы фанатов о здоровье исполнительницы Соколова заявила, что МакSим «лучше».

Поклонники также пожелали Абросимовой как можно быстрее поправиться: «Дай Бог здоровья!», «Боже, спаси Марину!».

Напомним, уже более месяца, с 16 июня 38-летняя певица Марина Абросимова находится в тяжелом состоянии на лечении в больнице. Тогда медики поставили ей диагноз «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией (насыщением крови кислородом)».

Один из поклонников артистки призвал ее менеджера Маргариту Соколову издать «посмертный» альбом певицы, «если что-то произойдет». Ранее представительница певицы попросила перестать «лезть под кожу и задавать бестактные вопросы», пригрозив отключить комментарии. Накануне появилась информация, что МакSим впервые за месяц смогла побеседовать с врачами. С 19 июня артистка пребывала в состоянии искусственной комы, сознание к ней вернулось только несколько дней назад.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,
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