Помощница  МакSим напугала подписчиков снимком иконы в Instagram

Менеджер российской исполнительницы Марины Абросимовой (МакSим) — Маргарита Соколова — на своей странице в Instagram выложила фото иконы, чем заставила обеспокоиться некоторых подписчиков. При этом повод для новой публикации оказался радостным — она поздравила «всех Марин и Маргарит с именинами» и напомнила о дне памяти святой великомученицы Марины Антиохийской.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На вопросы фанатов о здоровье исполнительницы Соколова заявила, что МакSим «лучше».

Поклонники также пожелали Абросимовой как можно быстрее поправиться: «Дай Бог здоровья!», «Боже, спаси Марину!».

Напомним, уже более месяца, с 16 июня 38-летняя певица Марина Абросимова находится в тяжелом состоянии на лечении в больнице. Тогда медики поставили ей диагноз «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией (насыщением крови кислородом)».