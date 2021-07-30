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"Все неправда": Канделаки ответила на слухи об отношениях с олигархом Керимовым

Елена Прошина
45 минут назад

Телеведущая Тина Канделаки раскрыла подробности отношений с олигархом Сулейманом Керимовым. Как она рассказала в интервью для YouTube-шоу «Стрелец-молодец», все слухи об их отношениях – лишь слухи.

"Все неправда": Канделаки об отношениях с олигархом Керимовым
Фото: InstagramInstagram

«Он никогда не был в меня влюблён. Всё это неправда», – сказала она во время шоу.

Слухи о романе телеведущей и миллиардера появились довольно давно. Канделаки и Керимова периодически замечали на светских мероприятиях и театральных выступлениях. Кроме того, еще в 2006 году пара находилась в одном автомобиле, когда тот попал в серьезное ДТП в Ницце.

При этом Канделаки настаивает на том, что их с Керимовым связывает лишь дружба. Причем она сама признается, что ей было бы приятно от того, что в неё «влюблен Сулейман Керимов». Но при этом она подчеркнула, что никогда не смогла бы встречаться с олигархом, так как привыкла всего добиваться сама.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Сулейман Керимов,
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