«Человек без лица»: Рудковская резко высказалась о Миро

Продюсер Яна Рудковская назвала блогера Лену Миро «человеком без лица» и выразила удивление, что ее вообще еще кто-то читает. Об этом она заявила NEWS.ru.

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«Это человек без лица, без имени, без фамилии, под вымышленным псевдонимом. Просто хочется, когда о человеке говоришь, представлять, как он выглядит. А как о ней говорить?» - поинтересовалась Рудковская.

Продюсер подчеркнула, что уже смирилась с тем, что Миро «пишет про всех гадости». Но до сих пор не может понять тех, кто читает и комментирует ее посты в «Живом Журнале».

«Мне удивительно, что кто-то еще ее читает, еще и ставит лайк. У меня эти люди больше вызывают удивление, - заметила Яна Рудковская.

Ранее Миро поспорила Рудковской. Блогер обвинила продюсера в сокрытии реального возраста: якобы бизнесвумен на самом деле 55 лет, а не 44 года. В ответ супруга фигуриста Евгения Плющенко посоветовала Лене Миро пересмотреть ТВ-программу, в котором скандальную информацию опровергают ее одноклассницы и классный руководитель.