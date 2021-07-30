Стали известны подробности госпитализации звезды «Штрафбата»

Актер Игорь Регнер оказался в реанимационном отделении со множественными травмами и переломами не в результате избиения, а из-за падения с лестницы после химиотерапии. Об этом заявила РЕН ТВ жена артиста.

Фото: Кадр из сериала "Оперативный псевдоним" Кадр из сериала "Оперативный псевдоним"

Сегодня стало известно, что 56-летний актер, сыгравший в фильмах и сериалах «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Любить по-русски-2», «Китайский сервиз» и других, был госпитализирован в реанимационное отделение ГКб им. Боткина со множественными переломами. Сведения о травмах актера были переданы медиками в полицию. Правоохранительные органы начали проверку.

По словам супруги артиста, Игорь Регнер борется с онкологией и проходит курс химиотерапии, из-за которого организм актера очень сильно ослаб.

«Пришел домой и упал на улице. Были свидетели этого, которые помогали ему. Это были молодые люди из соседнего дома», - пояснила она.

По данным «Московского комсомольца», актер упал с лестницы 17 июля. В этот же день он поехал в травмпункт сделать рентген, и врачи нашли у него закрытые переломы нескольких ребер, при которых госпитализация не обязательна. Однако лучше актеру не становилось, а 23 июля пропал аппетит и поднялась температура. Уже в Боткинской больнице при КТ у него обнаружили воспаление легких.