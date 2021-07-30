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Лепс рассказал о проблемах со здоровьем

Алиса Селезнёва
1 час назад

По словам певца Григория Лепса, он вынужден сейчас серьезно заниматься своим здоровьем и ограничивать себя в алкоголе, так как «слишком много нажито болячек».

Лепс рассказал о проблемах со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

Ранее Григорий Лепс заявлял о двух перенесенных операциях на связках и отмечал, что из-за плотного гастрольного графика был вынужден, не восстанавливаясь, сразу начать петь. В 2020 году Лепс в одной из клиник Парижа сделал третью операцию на голосовые связки под общим наркозом.

По словам Лепса, у него садится голос, даже если он проведет какое-то время под кондиционером. А на гастроли он берет с собой фониатра.

«Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье», - констатировал певец.

Он отметил, что любит алкоголь, но сейчас старается им не злоупотреблять и пьяным бывает крайне редко.

«Может, раз в два года. Раз в год. Нечасто. Мне уже не очень можно Нет. Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остается только что-то выпить: бокал вина, два. Но на сцену я выхожу абсолютно трезвым. Только так я могу контролировать процесс», - подчеркнул артист.

Григорий Лепс также рассказал, что любит во время отдыха много ходить, занимается плаваньем, старается не наедаться на ночь и правильно питаться.

«Больше рыбу стараюсь есть. Белок. Не ем свинину. Никогда не ел. Разве что в ранней юности: при Союзе мало приходилось выбирать. Торты люблю, но стараюсь не употреблять. Кофе — утром», - заметил он.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Аргументы и Факты,
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