Лепс рассказал о проблемах со здоровьем

«Может, раз в два года. Раз в год. Нечасто. Мне уже не очень можно Нет. Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остается только что-то выпить: бокал вина, два. Но на сцену я выхожу абсолютно трезвым. Только так я могу контролировать процесс», - подчеркнул артист.