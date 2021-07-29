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Поклонники испугались за здоровье Харатьяна

Вероника Полынина
24 минуты назад

Поклонников насторожили красные глаза Дмитрия Харатьяна на видео в Instagram Светланы Дружининой.

Поклонники испугались за здоровье Харатьяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Харатьян принял участие в съемках нового фильма Дружининой «Гардемарины 1787. Война». По случаю окончания съемок режиссер опубликовала несколько блиц-интервью с актерами. На одном из роликов художник по костюмам Игорь Дадиани поинтересовался у Харатьяна, что будет после съемок, на что артист отвечает, что все будут жить долго и счастливо.

61-летний Харатьян снят крупным планом, и на видео заметно, что у актера красные белки глаз и веки.

Поклонники в комментариях выразили опасение, не болен ли их любимый артист.

«Что с глазами Дмитрия? Он не болен?», - поинтересовались комментаторы.

Фильм «Гардемарины 1787. Война» — четвертая часть знаменитой саги о бывших курсантах Навигацкой школы. Съемки проходили в Крыму. В проекте приняли участие Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Александр Домогаров, Федор Добронравов и др. Режиссером картины выступила Светлана Дружинина, оператором – ее супруг Анатолий Мукасей.

Шоу-бизнес,Анатолий Мукасей,Михаил Мамаев,Дмитрий Харатьян,Александр Домогаров,Александр Панкратов-черный,Светлана Дружинина,Михаил Боярский,Федор Добронравов,Анна Семенович,
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