Поклонники испугались за здоровье Харатьяна

Харатьян принял участие в съемках нового фильма Дружининой «Гардемарины 1787. Война». По случаю окончания съемок режиссер опубликовала несколько блиц-интервью с актерами. На одном из роликов художник по костюмам Игорь Дадиани поинтересовался у Харатьяна, что будет после съемок, на что артист отвечает, что все будут жить долго и счастливо.