Поклонники испугались за здоровье Харатьяна

Поклонников насторожили красные глаза Дмитрия Харатьяна на видео в Instagram Светланы Дружининой.
Харатьян принял участие в съемках нового фильма Дружининой «Гардемарины 1787. Война». По случаю окончания съемок режиссер опубликовала несколько блиц-интервью с актерами. На одном из роликов художник по костюмам Игорь Дадиани поинтересовался у Харатьяна, что будет после съемок, на что артист отвечает, что все будут жить долго и счастливо.
61-летний Харатьян снят крупным планом, и на видео заметно, что у актера красные белки глаз и веки.
Поклонники в комментариях выразили опасение, не болен ли их любимый артист.
«Что с глазами Дмитрия? Он не болен?», - поинтересовались комментаторы.
Фильм «Гардемарины 1787. Война» — четвертая часть знаменитой саги о бывших курсантах Навигацкой школы. Съемки проходили в Крыму. В проекте приняли участие Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Александр Домогаров, Федор Добронравов и др. Режиссером картины выступила Светлана Дружинина, оператором – ее супруг Анатолий Мукасей.