В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дочь певицы Славы сменила имидж

New Magazineиещё 1
2 часа назад

Саша Морозова решилась сделала каре. «После многократных окрашиваний волосы уже убитые и восстановить их до прежнего состояния не получится»,- объяснила в своём инстаграме девушка. Дочь Славы приняла решение отращивать здоровые волосы, чтобы потом, при желании, вернуться в блонд. Так как это менее травмирующая процедура для шевелюры. Напомним, что Александре Морозовой 22 года. Девушка тоже решила связать жизнь со сценой, как и мама. “Это было наше совместное решение, – уверяет девушка. – Я сейчас даже не помню, кто первым предложил. Но все было не зря, как оказалось”. Девушка была готова к тому, что будет тяжело, и ее постоянно будут сравнивать с мамой. Саша относится к родству с иронией и даже какое то время выступала под псевдонимом «Мамина дочка». Мама и дочь в прекрасных отношениях. Недавно певица Слава пропустила важную музыкальную премию, так как очень хорошо отметила выпускной дочери. “Ну и ничего тут такого нет, всякое бывает” – отмечает Саша. Фото: Instagram

Дочь певицы Славы сменила имидж
Фото: InstagramInstagram
Шоу-бизнес,Александра Морозова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители