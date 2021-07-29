Дочь певицы Славы сменила имидж

Саша Морозова решилась сделала каре. «После многократных окрашиваний волосы уже убитые и восстановить их до прежнего состояния не получится»,- объяснила в своём инстаграме девушка. Дочь Славы приняла решение отращивать здоровые волосы, чтобы потом, при желании, вернуться в блонд. Так как это менее травмирующая процедура для шевелюры. Напомним, что Александре Морозовой 22 года. Девушка тоже решила связать жизнь со сценой, как и мама. “Это было наше совместное решение, – уверяет девушка. – Я сейчас даже не помню, кто первым предложил. Но все было не зря, как оказалось”. Девушка была готова к тому, что будет тяжело, и ее постоянно будут сравнивать с мамой. Саша относится к родству с иронией и даже какое то время выступала под псевдонимом «Мамина дочка». Мама и дочь в прекрасных отношениях. Недавно певица Слава пропустила важную музыкальную премию, так как очень хорошо отметила выпускной дочери. “Ну и ничего тут такого нет, всякое бывает” – отмечает Саша. Фото: Instagram