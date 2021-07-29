Дочь Стеклова рассказала о состоянии госпитализированного актера

Госпитализированный с коронавирусом народный артист России Владимир Стеклов чувствует себя хорошо. Об этом «Звезде» заявила его дочь Агриппина Стеклова.

Фото: ТАСС ТАСС

Актер был госпитализирован 28 июля. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. По данным СМИ, скорую помощь Владимиру Стеклову вызвала его дочь, так как у артиста была очень высокая температура и он задыхался.

При этом Агриппина Стеклова опровергла данные о том, что у ее отца диагностировали 50% поражение легких.

«Я не владею такой информацией про 50%. Первый раз слышу. Он очень хорошо себя чувствует. Все прекрасно», - заметила она

По словам актрисы театра «Сатирикон», ее отец лег в больницу, чтобы «перестраховаться» и дышит самостоятельно, без аппарата искусственной вентиляции легких.