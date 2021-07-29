Дочь Стеклова рассказала о состоянии госпитализированного актера

Госпитализированный с коронавирусом народный артист России Владимир Стеклов чувствует себя хорошо. Об этом «Звезде» заявила его дочь Агриппина Стеклова.
Актер был госпитализирован 28 июля. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. По данным СМИ, скорую помощь Владимиру Стеклову вызвала его дочь, так как у артиста была очень высокая температура и он задыхался.
При этом Агриппина Стеклова опровергла данные о том, что у ее отца диагностировали 50% поражение легких.
«Я не владею такой информацией про 50%. Первый раз слышу. Он очень хорошо себя чувствует. Все прекрасно», - заметила она
По словам актрисы театра «Сатирикон», ее отец лег в больницу, чтобы «перестраховаться» и дышит самостоятельно, без аппарата искусственной вентиляции легких.
Ранее неделю в больнице с диагнозом COVID-19 провел актер Михаил Боярский. О госпитализации артиста стало известно 14 июля. Поводом для обращения к врачам стало недомогание на фоне жары. В ходе обследования у Михаила Боярского и обнаружили коронавирус. Лечение он проходил в Боткинской больнице Санкт-Петербурга. Сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, отметил, что его отец перенес коронавирус в легкой форме из-за сделанной ранее прививки.