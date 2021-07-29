Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

Известный актер Владимир Стеклов находится в «красной зоне» больницы имени Филатова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Народный артист был госпитализирован 28 июля. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

По информации «Пятого канала», скорую помощь Владимиру Стекловы вызвала его дочь. У актера была температура 39 градусов, он задыхался.

Ранее неделю в больнице с диагнозом COVID-19 провел актер Михаил Боярский. О госпитализации артиста стало известно 14 июля. Поводом для обращения к врачам стало недомогание на фоне жары. В ходе обследования у Михаила Боярского и обнаружили коронавирус. Лечение он проходил в Боткинской больнице Санкт-Петербурга.

Сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, отметил, что его отец перенес коронавирус в легкой форме. По мнению врачей, такое течение болезни предопределила сделанная артистов прививка.