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Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

Алиса Селезнёва
1 час назад

Известный актер Владимир Стеклов находится в «красной зоне» больницы имени Филатова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

Народный артист был госпитализирован 28 июля. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

По информации «Пятого канала», скорую помощь Владимиру Стекловы вызвала его дочь. У актера была температура 39 градусов, он задыхался.

Ранее неделю в больнице с диагнозом COVID-19 провел актер Михаил Боярский. О госпитализации артиста стало известно 14 июля. Поводом для обращения к врачам стало недомогание на фоне жары. В ходе обследования у Михаила Боярского и обнаружили коронавирус. Лечение он проходил в Боткинской больнице Санкт-Петербурга.

Сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, отметил, что его отец перенес коронавирус в легкой форме. По мнению врачей, такое течение болезни предопределила сделанная артистов прививка.

С коронавирусом попала в больницу и актриса Ирина Алферова. Коллега артистки уточнила, что лечат Алферову «по протоколу», она была в тяжелом, но не критическом, состоянии, однако с 13 июля ей стало лучше. При этом ни актриса, ни ее муж прививку от коронавируса не делали.

Шоу-бизнес,Ирина Алферова,Михаил Боярский,Сергей Боярский,Владимир Стеклов,Госдума,
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