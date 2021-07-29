Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

Известный актер Владимир Стеклов находится в «красной зоне» больницы имени Филатова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Народный артист был госпитализирован 28 июля. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
По информации «Пятого канала», скорую помощь Владимиру Стекловы вызвала его дочь. У актера была температура 39 градусов, он задыхался.
Ранее неделю в больнице с диагнозом COVID-19 провел актер Михаил Боярский. О госпитализации артиста стало известно 14 июля. Поводом для обращения к врачам стало недомогание на фоне жары. В ходе обследования у Михаила Боярского и обнаружили коронавирус. Лечение он проходил в Боткинской больнице Санкт-Петербурга.
Сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, отметил, что его отец перенес коронавирус в легкой форме. По мнению врачей, такое течение болезни предопределила сделанная артистов прививка.
С коронавирусом попала в больницу и актриса Ирина Алферова. Коллега артистки уточнила, что лечат Алферову «по протоколу», она была в тяжелом, но не критическом, состоянии, однако с 13 июля ей стало лучше. При этом ни актриса, ни ее муж прививку от коронавируса не делали.