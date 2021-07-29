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«Люди прогнили до корней»: Алдонина ответила хейтерам внучки Долиной

Алиса Селезнёва
41 минуту назад

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина резко высказалась о критиках девятилетней внучки Ларисы Долиной Александры. Мнение Алдониной опубликовала в Instagram мать девочки Ангелина Долина.

«Люди прогнили до корней»: Алдонина ответила хейтерам внучки Долиной
Фото: ТАССТАСС

Дочь Юлии Началовой подчеркнула, что ненавидит, когда что-то плохое пишут «про маленьких детей».

«Люди прогнили до корней. Слов у меня вообще нет. «Фантастические твари» — это очень уж уменьшительно-ласкательное для этих уродов», - заметила Вера Алдонина в переписке с Ангелиной Долиной.

Она также назвала Александру «солнцем» и пожелала всей семье певицы стойкости и терпения.

В ответ дочь Ларисы Долиной заявила, что очень любит Веру Алдонину и заметила, что «вместе они сила».

Ранее пользователей соцсетей ужаснуло поведение Александры, которая появилась вместе с бабушкой в программе «Звезды сошлись». Пользователи Сети высказали мнение, что студентов Долина воспитывает, а своих дочь и внучку не успевает. Новое появление девочки на телеэкране вызвало очередную волну критики в ее адрес, на которую отреагировали как сама певица, так и ее дочь.

Лариса Долина отметила, что плохо говорящие о ее внучке люди «отличаются отсутствием такта». А мать девочки призвала каждого, «кто свое дерьмо не умеет в себе держать», поговорить с унитазом.

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