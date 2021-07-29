Самойлова «утешила» детей деньгами

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова раздала младшим дочерям по 10 тысяч рублей в качестве «утешения» в день рождения их старшей сестры. Видеозапись дарения подарков она опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Старшей дочери Самойловой и Джигана Ариэле 27 июля исполнилось 10 лет.

На видео, размещенном женой рэпера в «сторис», именинница вместе со своими сестрами распаковывает розовые коробки с подарками. Видно, что ее шестилетней Лее распаковка коробок старшей сестры дается нелегко, и она едва сдерживает слезы.

Среди подарков старшей дочери Самойловой оказались популярные игрушки, телефон iPhone последней модели и стопка пятитысячных купюр.

«Еще мы подарили деньги. Учу ее инвестировать и финансовой грамотности с детства», - подписала видео Оксана Самойлова.

При этом в качестве утешительных подарков она протянула младшим дочерям по 10 тысяч рублей и небольшие презенты.

Ранее Оксана Самойлова пожаловалась подписчикам, что сильный ветер и гроза в Подмосковье нанесли им с мужем ущерб в 1,7 млн рублей. В результате удара стихии оказалась разрушена ее любимая беседка во дворе дома, а также перевернут надувной батут, который весит полтонны. Падая, батут обрушился на гриль, установка которого была завершена только накануне, и сломал его.