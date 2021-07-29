В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Время камингаута»: Собчак ответила на слухи о романе с Верником

Вечерняя Москваиещё 1
24 минуты назад

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что ее связывают романтические отношения с актером Игорем Верником.

Собчак ответила на слухи о романе с Верником
Фото: InstagramInstagram

Как написала Собчак в своем Instagram, сообщения о романе с Верником — самый нелепый слух, привезенный из отпуска. Звезда пояснила, что с Игорем ее связывают крепкие партнерские отношения: в паре с Верником она провела немало мероприятий в разных странах, в его компании совершила множество авиаперелетов.

Некоторые подписчики Собчак оказались разочарованы «камингаутом» знаменитости, отметив, что Ксения и Игорь — красивая пара и хорошо смотрятся вместе. Многие оценили профессиональные качества и отличный дуэт ведущих.

Сообщения о приписываемом романе пришлось опровергать и коллеге Собчак Тине Канделаки. Ведущая рассказала, какие взаимоотношения были между ней и Сулейманом Керимовым в 2006 году. Также в интервью Канделаки рассказала, почему перестала общаться с Ксенией Собчак.

Шоу-бизнес,Каминг-аут,Тина Канделаки,Сулейман Керимов,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители