Собчак ответила на слухи о романе с Верником

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что ее связывают романтические отношения с актером Игорем Верником.

Фото: Instagram Instagram

Как написала Собчак в своем Instagram, сообщения о романе с Верником — самый нелепый слух, привезенный из отпуска. Звезда пояснила, что с Игорем ее связывают крепкие партнерские отношения: в паре с Верником она провела немало мероприятий в разных странах, в его компании совершила множество авиаперелетов.

Некоторые подписчики Собчак оказались разочарованы «камингаутом» знаменитости, отметив, что Ксения и Игорь — красивая пара и хорошо смотрятся вместе. Многие оценили профессиональные качества и отличный дуэт ведущих.