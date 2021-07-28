Шоу Ксении Собчак закроют из-за низких рейтингов

Шоу «Док-Ток» на «Первом канале», которое вели блогер Ксения Собчак и тележурналист Александр Гордон, закроют. Причиной стал старт нового телевизионного сезона и создание новых программ, пишет «Собеседник».
Шоу с самого запуска показывало не те рейтинги, которые ожидало руководство. Не помог и приход в передачу Ксении Собчак. Хотя, как сообщают собственные источники издания, её возвращение на канал должно было стать резонансным спустя несколько лет перерыва. Отчасти низкую популярность связывают и с тем, что телеведущая могла надоесть зрителю.
Вместо «Док-Ток» в сетке вещания появится новое политическое шоу, название которого пока не разглашается.
Напомним, что во время съемок «Док-Ток» нередко происходили скандалы. К примеру, в одном из эфиров певица Любовь Успенская покинула съемочную площадку, будучи недовольной тем, как с ней разговаривала Ксения Собчак.