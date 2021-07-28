Шоу Ксении Собчак закроют из-за низких рейтингов

Шоу с самого запуска показывало не те рейтинги, которые ожидало руководство. Не помог и приход в передачу Ксении Собчак. Хотя, как сообщают собственные источники издания, её возвращение на канал должно было стать резонансным спустя несколько лет перерыва. Отчасти низкую популярность связывают и с тем, что телеведущая могла надоесть зрителю.