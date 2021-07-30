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Друг Бориса Моисеева рассказал о переживаниях артиста

Lenta.ruиещё 3
32 минуты назад

Друг и директор российского певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о переживаниях артиста. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Друг Моисеева рассказал о переживаниях артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, исполнитель крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида.

«Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так, как раньше», — сказал Горох.

Директор артиста добавил, что Моисеев не хочет зарабатывать на своих проблемах со здоровьем, поэтому он отказывается от участия в ток-шоу.

В мае прошлого года музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что состояние Бориса Моисеева ухудшается «с моральной точки зрения», у него появились провалы в памяти. По его утверждению, певец не всегда понимает, кто ему звонит, не помнит людей, не помнит события.

В декабре 2010 года Борис Моисеев попал в одну из московских больниц с инсультом. Его выписали в феврале 2011-го.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Борис Моисеев,
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