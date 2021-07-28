Дочь Успенской ответила на слухи о пластике

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что ей никогда не делали пластические операции. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Плаксина отметила, что информация об операциях появилась во многих СМИ.

«Ни одной пластической операции у меня не было. И никаких филлеров», - подчеркнула она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики предположили, что слухи появились, так как Плаксина «похорошела».

«Человеку просто поставили зубы и сразу преобразилась», - отметила в комментариях @nastya_yephimova.

«Татьяне нужно было сделать рот, после травмы. Пришло время, наростили десну, вкрутили импланты, на них одели коронки и все! Здесь пишут бред, про то, что филлиры и тд», - объяснила @nadezhdachuchvaga.

Несколько лет назад Успенская показала в Instagram видео, на котором она бреет дочь наголо, чтобы «освободить ее от прошлого». Певица отмечала, что после двух сложных операций они переоценили значение истинной красоты.