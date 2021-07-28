Дочь Успенской ответила на слухи о пластике

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что ей никогда не делали пластические операции. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Плаксина отметила, что информация об операциях появилась во многих СМИ.
«Ни одной пластической операции у меня не было. И никаких филлеров», - подчеркнула она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Подписчики предположили, что слухи появились, так как Плаксина «похорошела».
«Человеку просто поставили зубы и сразу преобразилась», - отметила в комментариях @nastya_yephimova.
«Татьяне нужно было сделать рот, после травмы. Пришло время, наростили десну, вкрутили импланты, на них одели коронки и все! Здесь пишут бред, про то, что филлиры и тд», - объяснила @nadezhdachuchvaga.
Несколько лет назад Успенская показала в Instagram видео, на котором она бреет дочь наголо, чтобы «освободить ее от прошлого». Певица отмечала, что после двух сложных операций они переоценили значение истинной красоты.
Успенская рассказывала, что ее дочь сломала челюсть с двух сторон. Плаксину неудачно прооперировали, певица отвезла дочь на лечение в Швейцарию. Ей пришлось вырывать зубы и вырезать десну из-за начавшегося абсцесса. В итоге она лишилась пяти зубов – двух верхних и трех нижних.