«Хотя бы спросить, жива ли»: звезда «Небес обетованных» рассказала о молчащем телефоне

Актриса Ольга Волкова заявила, что люди в современной России не интересуются друг другом, а у нее самой телефон молчит уже несколько лет. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
«Почему молчат телефоны в Москве последние десять лет? Позвоню тебе, спрошу: «Слава, как дела?». Ты скажешь: «Ой, как хреново, нет денег». Значит, я должна тебе помочь. «Да пошел он на фиг, лучше я не будут звонить». Поэтому телефон у меня молчит уже несколько лет, что бы ни случалось», - рассказала актриса.
Волкова отметила, что телефон молчал, даже когда умер ее муж.
«Хотя это так естественно, рубль дать или хотя бы просто спросить, жива ли я. Нет, даже коллеги. Неинтересно, потому что помогать надо, а вдруг в беде», - заключила она.
Со своим третьим супругом, главным художником Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Владимиром Ховралевым, Волкова познакомилась в 1983 году.
Актриса рассказывала, что супруг перенес два инфаркта, но она помогла продлить ему жизнь «на 25 лет» благодаря мануальной терапии. Они прожили вместе 32 года, Ховралев скончался на 85-м году жизни.