«Хотя бы спросить, жива ли»: звезда «Небес обетованных» рассказала о молчащем телефоне

«Почему молчат телефоны в Москве последние десять лет? Позвоню тебе, спрошу: «Слава, как дела?». Ты скажешь: «Ой, как хреново, нет денег». Значит, я должна тебе помочь. «Да пошел он на фиг, лучше я не будут звонить». Поэтому телефон у меня молчит уже несколько лет, что бы ни случалось», - рассказала актриса.