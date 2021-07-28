Актриса Марина Федункив вышла замуж за иностранца моложе себя

Актриса и телеведущая Марина Федункив вышла замуж за бизнесмена из Италии Стефано Маджи. Ранее сообщалось, что 49-летняя артистка и 37-летний предприниматель подали документы на регистрацию брака в московском МФЦ.

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Свадебную церемонию планируют провести в конце лета, сообщает kp.ru.

Этот брак станет для Федункив уже третьим. По признанию актрисы, первые две попытки устроить личную жизнь закончились разачарованием, из-за чего она долгое время не хотела связывать себя серьезными отношениями.

В беседе с «Комсомольской правдой» 49-летняя звезда не исключила возможности завести ребенка.

Федункив отметила, что современные возможности медицины значительно отличаются от тех, которые существовали 15 или 20 лет назад. По ее словам, сейчас есть множество примеров, когда пара в зрелом возрасте решила завести детей.

«Да что далеко ходить, прекрасный пример — Алла Пугачева. Поглядите, какие чудесные талантливые дети», — сказала артистка.

Также Марина Федункив призналась, что чувствует себя намного моложе своего паспортного возраста.

«Безусловно, в 50 не всегда есть столько сил и здоровья, сколько в 20, но ставить на себе крест и не пользоваться открывающимися возможностями — глупо», — сказала Федункив.