Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд России

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых звезд России по версии журнала Forbes. Список опубликован в среду на сайте издания.

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По данным издания, с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года доход Нурмагомедова составил $12 млн, количество упоминаний спортсмена в СМИ - 103 389, в соцсетях - 852 300, число подписчиков в Instagram и YouTube достигло 29,1 млн. Итоговый балл рейтинга составил 89,04.

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На второе место Forbes поставил рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн), чьи доходы в исследуемый период равняются $7,4 млн, в СМИ рэпер упомянут 47 326 раз, в соцсетях - более 4 млн раз, число подписчиков в Instagram и YouTube - 17,7 млн. Итоговый балл рейтинга - 84,26. Третье место у певицы Ольги Бузовой с доходом в $3,3 млн, количество ее упоминаний в СМИ - 87 826, в соцсетях - свыше 3 млн, число подписчиков в Instagram и YouTube - 23,4 млн. Итоговый балл рейтинга - 69,8.

На четвертой позиции оказался рэпер Тимоти (Тимур Юнусов), доход составил $10,4 млн, в СМИ его упоминали 39 785 раз, в соцсетях - 1,3 млн раз, число подписчиков в Instagram и YouTube - 20,3 млн. Итоговый балл - 67,23. Пятая строчка досталась лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову. Его доход с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 достиг $11 млн, количество упоминаний в СМИ - 16 997, в соцсетях - почти 254 тыс. раз, число подписчиков в Instagram и YouTube - 8,1 млн, рейтинг - 63,23.

На шестую строчку Forbes поставил хоккеиста Александра Овечкина, чей доход оценен в $12,2. В СМИ спортсмен был упомянут 50 668 раз, в соцсетях - более 364 тыс. раз, число подписчиков в Instagram и YouTube - 1,6 млн. Итоговый балл рейтинга - 52,21. Седьмая позиция отдана телеведущей Ксении Собчак с доходом $4,7 млн. Количество ее упоминаний в СМИ составило почти 90 тыс., в соцсетях - около 1,8 млн раз, число подписчиков в Instagram и YouTube - 10,5 млн, итоговый балл - 51,54. На восьмом месте стоит рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) с доходом $5,3 млн, число упоминаний в СМИ - 91 230, в соцсетях - более 1,2 млн, число подписчиков в Instagram и YouTube - 8,3 млн, итоговый балл - 50,82.

На девятой строчке капитан сборной России по футболу Артем Дзюба с доходом $5 млн, количество его упоминаний в СМИ составило почти 94,5 тыс., в соцсетях - 1,5 млн, число подписчиков в Instagram и YouTube - 1,3 млн. Итоговый балл - 48,42. Десятое место заняла певица Полина Гагарина, ее доход в исследуемый период - $6 млн. В СМИ певица упоминалась 32 012 раз, в соцсетях - 603 300 раз, число подписчиков в Instagram и YouTube оценивается в 8,9 млн. Итоговый рейтинг - 44,32.

О рейтинге

Место в рейтинге обеспечивают доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в "Яндексе" и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Forbes подсчитал общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного музыканта, артиста, спортсмена, телеведущего, блогера, модели с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Во внимание были приняты только доходы, полученные за счет эксплуатации своего таланта.