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"Езжайте к соседу": Украинскую группу затравили из-за русскоязычных песен

Вероника Полынина
1 час назад

Украинскую группу Green Grey затравили в Сети после того, как они пожаловались на запрет выступить на концерте по случаю 30-летия независимости Украины.

"Езжайте к соседу": Украинскую группу затравили из-за русскоязычных песен
Фото: WikimediaWikimedia

Музыканты рассказали в Facebook, что в конце мая в офисе президента Украины им предложили принять участие в большом концерте формата «30 легендарных групп с легендарными песнями». Группе предложили спеть хит 1996 года «Под дождем».

«Началась подготовка обсуждения сценария выступления с режиссёрами, тех. детали с менеджментом... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!!» - написали музыканты.

Они добавили, что являются одной из самых титулованных украинских групп, обладают двумя наградами MTV Music Awards, однако их пытаются «стереть из истории Украины».

Пользователи в комментариях накинулись на музыкантов и посоветовали ехать в Россию, чтобы там исполнять песни на русском языке.

«Не нравится язык страны - езжайте к соседу, раз не хотите хотя бы уважать язык и культуру», - написал Александр Кузняк.

«За 30 лет можно было хоть одну песню написать на языке страны в которой живете», - предположил Евгений Райтаровский.

«Действительно, а почему ни одной украинской песни за 30 лет?» - поинтересовался Евген Шпичка.

«Я вполне понимаю решение политиков, так как независимость от русскоязычного информационного пространства как никогда важна», - констатировал Kostia Kolesnyk.

Шоу-бизнес,Украина,
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