"Езжайте к соседу": Украинскую группу затравили из-за русскоязычных песен

«Началась подготовка обсуждения сценария выступления с режиссёрами, тех. детали с менеджментом... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!!» - написали музыканты.