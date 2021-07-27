Адвокат Пьехи рассказал о странном поведении Ирины Безбородовой

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин рассказал о поведении Ирины Безбородовой, избившей 7-летнего сына певца Петю.

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По словам адвоката, Безбородова до сих пор не только не принесла извинений, но еще и устраивала провокации бабушке и дяде пострадавшего мальчика.

«Когда Петя был в больнице, а Наталья (Горчакова, мать мальчика) вместе с ним, в коттеджном поселке продолжали находиться бабушка мальчика и ее родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко», - рассказал Жорин «Телепрограмме».

По его словам, она чувствует себя правой и не собирается извиняться.

Адвокат сообщил, что дело об избиении Пети Пьехи взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство здоровья. Статья предусматривает наказание до 4 месяцев лишения свободы или штраф.

При этом дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью, если будет установлено, что был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Жорин отметил, что пострадавший ребенок чувствует себя не очень хорошо, потому что помимо физического вреда он получил еще и моральный. То же самое можно сказать о его бабушке, также пострадавшей от рук Ирины Безбородовой.