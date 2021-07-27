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Адвокат Пьехи рассказал о странном поведении Ирины Безбородовой

Вероника Полынина
52 минуты назад

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин рассказал о поведении Ирины Безбородовой, избившей 7-летнего сына певца Петю.

Адвокат Пьехи рассказал о странном поведении Ирины Безбородовой
Фото: Личный архивЛичный архив

По словам адвоката, Безбородова до сих пор не только не принесла извинений, но еще и устраивала провокации бабушке и дяде пострадавшего мальчика.

«Когда Петя был в больнице, а Наталья (Горчакова, мать мальчика) вместе с ним, в коттеджном поселке продолжали находиться бабушка мальчика и ее родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко», - рассказал Жорин «Телепрограмме».

По его словам, она чувствует себя правой и не собирается извиняться.

Адвокат сообщил, что дело об избиении Пети Пьехи взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство здоровья. Статья предусматривает наказание до 4 месяцев лишения свободы или штраф.

При этом дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью, если будет установлено, что был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Жорин отметил, что пострадавший ребенок чувствует себя не очень хорошо, потому что помимо физического вреда он получил еще и моральный. То же самое можно сказать о его бабушке, также пострадавшей от рук Ирины Безбородовой.

Неделю назад семилетний Петя, сын популярного исполнителя Стаса Пьехи, был госпитализирован с многочисленными травмами после конфликта с соседями по коттеджному поселку Рощино. Родственники Пети заявляют, что Ирина Безбородова (жена футбольного арбитра Владислава Безбородова) схватила Петю за руку и швырнула на землю. Мальчик получил сотрясение мозга и другие травмы, в том числе ушиб левого бедра и левой грудной клетки. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который Петя проткнул карандашом.

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