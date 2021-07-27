Алиса Вокс рассказала об иске к Шнурову

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) в беседе с телеканалом РЕН ТВ высказалась о судебном иске к лидеру коллектива Сергею Шнурову за исполнение песен. Она рассказала, что всеми вопросами по этому делу занимается ее новый адвокат Роман Лалаян.
Когда они начали сотрудничество, юрист, узнав о том, что артистка не получает отчислений от "Ленинграда", предложил ей помощь в решении данного вопроса.
По словам исполнительницы, она согласилась, что ее делами занимается Лалаян. Сама Вокс в настоящее время посвящает все время работе над новым альбомом.
"До этого я не предполагала, что у меня могут быть права на отчисления какие-то, поэтому я не занималась этим вопросом. Я и сейчас им не занимаюсь, я занимаюсь работой", — заявила она.
Певица также сообщила, что предстоящий альбом "будет таким веселым ска-панком, ска-попом в духе смеси стихов Олега Григорьева".