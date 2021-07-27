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Софья Эрнст впервые показала фото сына от гендиректора Первого канала

News.ru
19 минут назад

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст, впервые показала поклонникам сына.

Софья Эрнст впервые показала фото сына от гендиректора Первого канала
Фото: sofyapavlovna/instagram.comsofyapavlovna/instagram.com

Фотографию с годовалым сыном и двумя маленькими дочками, Кирой и Эрикой, артистка опубликовала в Instagram.

А на самом деле всё у меня вот так, — похвасталась Софья.

Чета Эрнст крайне редко делится подробностями семейной жизни. Так, например, Константин Львович до сих пор никак не прокомментировал рождение сына, хотя с момента появления на свет наследника прошло уже больше года. Более того, пара не афиширует имя малыша, предпочитая держать его в тайне. Несмотря на то что на фотографии присутствуют все трое детей звёздной четы, лица малышей разглядеть невозможно, так как они стоят спиной к камере.

Ранее о подробностях своих родов, а также о поле и редком имени ребёнка рассказала известная российская модель Алеся Кафельникова.

Шоу-бизнес,Алеся Кафельникова,Константин Эрнст,
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