Софья Эрнст впервые показала фото сына от гендиректора Первого канала

А на самом деле всё у меня вот так, — похвасталась Софья.

Чета Эрнст крайне редко делится подробностями семейной жизни. Так, например, Константин Львович до сих пор никак не прокомментировал рождение сына, хотя с момента появления на свет наследника прошло уже больше года. Более того, пара не афиширует имя малыша, предпочитая держать его в тайне. Несмотря на то что на фотографии присутствуют все трое детей звёздной четы, лица малышей разглядеть невозможно, так как они стоят спиной к камере.