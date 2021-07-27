«Поехали»: Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

«И да , я никогда не понимала людей, которые кричали П Я Т Н И Ц А. Ура!!! Потому что у актёров нет субботы-воскресенья. Это дни спектаклей!!! Теперь Пятницу отмечаю криками: «Да! Ура! Ура!!! Мы прожили эту неделю», — завершила свой пост Юлия.