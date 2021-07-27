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«Поехали»: актриса Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

Peopletalk
33 минуты назад

В середине мая стало известно, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станции (МКС) для съемок фильма «Вызов». Подготовка к полету держится в секрете, однако актриса все-таки не выдержала и поделилась с подписчиками деталями.

«Поехали»: Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос
Фото: @juliaperesild@juliaperesild

Юлия долго хранила молчание, но после того, как кадры актрисы в скафандре попали в Сеть, решила сама поделиться снимками и подробностями работы над фильмом.

«Наша первая совместная тренировка в составе экипажа: Шипенко/Шкаплеров/Пересильд. Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки », — подписала снимки в Instagr

Подготовка к полету дается актрисе нелегко, поэтому выходные она теперь ждет с особым трепетом.

«И да , я никогда не понимала людей, которые кричали П Я Т Н И Ц А. Ура!!! Потому что у актёров нет субботы-воскресенья. Это дни спектаклей!!! Теперь Пятницу отмечаю криками: «Да! Ура! Ура!!! Мы прожили эту неделю», — завершила свой пост Юлия.

Напомним, старт экспедиции запланирован уже на 5 октября. Съемочная команда, в числе которой и пилот Галина Каирова, отправится на транспортном корабле «Союз МС-19» с Байконура.

Шоу-бизнес,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,
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