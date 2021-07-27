Экс-бойфренд Самбурской лишился Infiniti в центре Москвы

Бывшего возлюбленный актрисы Натальи Самбурской Никиту Веселкина ограбили в центре Москвы, забрав машину Infiniti и телефон. Об этом пишет РИА ФАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел на Мытной улице в Москве. По данным источника издания в правоохранительных органах, Веселкину пригрозили пистолетом, сели в его автомобиль и уехали.

При этом в тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий машина была задержана на территории северо-западного округа столицы.

Сам Веселкин рассказал, что машину и телефон у него забрал друг по имени Мовлади. Однако уехал он недалеко и уже через 40 минут был задержан, отмечает Telegram-канал

Никита Веселкин – сын бывшего депутата из Нижегородской области. Он стал известен после разразившегося в 2015 году скандала с Настасьей Самбурской. На тот момент молодому человеку было 16 лет и он оказался в одной машине с нетрезвой актрисой, а затем выложил интимную переписку с ней. Самбурская подала на него в суд, но проиграла дело.