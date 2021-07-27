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Экс-бойфренд Самбурской лишился Infiniti в центре Москвы

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Бывшего возлюбленный актрисы Натальи Самбурской Никиту Веселкина ограбили в центре Москвы, забрав машину Infiniti и телефон. Об этом пишет РИА ФАН.

Экс-бойфренд Самбурской лишился Infiniti в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на Мытной улице в Москве. По данным источника издания в правоохранительных органах, Веселкину пригрозили пистолетом, сели в его автомобиль и уехали.

При этом в тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий машина была задержана на территории северо-западного округа столицы.

Сам Веселкин рассказал, что машину и телефон у него забрал друг по имени Мовлади. Однако уехал он недалеко и уже через 40 минут был задержан, отмечает Telegram-канал

«МК: срочные новости».

Никита Веселкин – сын бывшего депутата из Нижегородской области. Он стал известен после разразившегося в 2015 году скандала с Настасьей Самбурской. На тот момент молодому человеку было 16 лет и он оказался в одной машине с нетрезвой актрисой, а затем выложил интимную переписку с ней. Самбурская подала на него в суд, но проиграла дело.

Ранее двое мужчин похитили у жителя Москвы автомобиль Porsche Cayenne. Потерпевший дал объявление о продаже автомобиля, однако приехавшие на встречу «покупатели» пригрозили мужчине и его знакомому ножом и пистолетом, похитили машину и скрылись на ней. По данным МВД, ущерб составил около миллиона рублей.

Шоу-бизнес,Настасья Самбурская,РИА ФАН,Москва,
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