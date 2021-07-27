«Ну и что в этом такого?»: Боня прокомментировала слухи об алкоголизме Бузовой

Телеведущая Виктория Боня рассказала изданию Teleprogramma.pro об отношении певицы и ведущей Ольги Бузовой к спиртному.
Боня сообщила, что Бузова может позволить себе алкоголь после концерта.
«Когда я однажды беседовала с Ольгой, она мне призналась: «Вика, я никогда перед выступлением не пью. Я могу выпить уже после, но не до», — пояснила Боня.
Телеведущая также отметила, что ей не понятен всеобщий интерес к поведению Ольги на концерте Хаммали и Наваи в Москве. Боня считает, что людям чаще нужно следить за собой, а не за Бузовой.
«Ну и что в этом такого?. Человеку разве нельзя выпить и расслабиться. Сразу наступил сухой закон, и все стали такими правильными. <...> Начните с себя. Бузова уже начала», — заявила Виктория.
Еще телеведущая добавила, что ни разу не видела Ольгу в состоянии опьянения.
Напомним, видео, снятое Алесей Кафельниковой на концерте HammAli & Navai, где Ольга Бузова сначала танцует, а затем постепенно опускается на пол, вызвало у пользователей Сети много пересудов - они вновь обвинили певицу в алкоголизме.
Причем ряд недоброжелателей поспешили вспомнить вопрос ведущего Дмитрия Губерниева о том, прекратила ли Ольга пить коньяк по утрам, прозвучавший в эфире канала Матч ТВ. И шутливо добавили, что, видимо, не прекратила.
Бузова немедленно ответила своим хейтерам на обвинения в алкоголизме. Так, телеведущая пожелала им обрести внутреннюю свободу и способность так же весело проводить время, а еще отдыхать, расслабляться и танцевать так же, как это умеет делать сама Ольга.