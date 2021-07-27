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«Гуляла в открытую»: друг Шукшина рассказал об измене Федосеевой в браке

Анна Безрукова
1 час назад

Известный фотокорреспондент, кинооператор Датского ТВ в России Анатолий Ковтун являлся близким товарищем прославленного советского режиссера Василия Шукшина. Он был вместе с ним на теплоходе «Дунай», где умер писатель. Через 47 лет после кончины друга кинооператор поделился деталями жизни мэтра, при этом он крайне отрицательно охарактеризовал вдову режиссера — Лидию Федосееву-Шукшину.

«Гуляла в открытую»: друг Шукшина рассказал об измене Федосеевой в браке
Фото: ТАССТАСС

Ковтун рассказал в интервью «Экспресс-газете», что Шукшин Лидию сильно любил: по его словам, она была главной любовью писателя. При этом Федосеева своего мужа, как заявил кинооператор, совсем не любила.

Также он отметил, что Лидия еще при жизни супруга начала «тесно общаться» со своим будущим поклонником - оператором Михаилом Аграновичем.

«Он пришел в дом Лидии Николаевны, будто в свой, спустя три дня после кончины Шукшина. Недавно мы вспоминали это с младшей дочерью Федосеевой - Ольгой, - отметил Ковтун.

Кроме этого, кинооператор добавил, что женщина, любящая своего мужчину, никогда не будет говорить о нем гадости. Федосеева же рассказывала широкой публике, что Шукшин якобы бегал за ней по квартире с топором.

Но товарищ режиссера категорически отказывается в это верить. По его словам, Шукшин и пальцем не мог тронуть Лидию, если и хватал в руки топор, то это был всего лишь театральный жест.

«Допускаю, что топор брал в руки и, возможно, даже замахнулся Но это был, вероятно, театральный жест, чтобы остановить супругу, которая начала гулять почти в открытую», - подчеркнул Ковтун.

Шоу-бизнес,Михаил Агранович,Василий Шукшин,Экспресс-газета,Россия,
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