«Не месть и не казнь»: Сухоруков назвал причину ухода из театра

Актер Виктор Сухоруков рассказал, что покинул Театр Моссовета из-за разногласий с режиссером Юрием Ереминым и «чтобы начать что-то новое в жизни». Об этом сообщает «СтарХит».
Об уходе Сухорукова из театра после десяти лет службы стало известно в начале июля. Художественный руководитель театра Евгений Марчелли рассказал, что актер устал и хочет «немного отстраниться от театра». Он подчеркивал, что Сухоруков «никакой обиды, никаких претензий не высказал».
Сам актер в беседе с НСН заявил, что его уход связан с тремя людьми - Марчелли, режиссером Юрием Ереминым и директором театра Валентиной Панфиловой.
По словам актера, его не вынуждали покинуть театр, но эти люди «накопили в нем решимость уйти».
«СтарХиту» Сухоруков рассказал, что «решил изменить свою участь».
«Это не вызов, не месть, не казнь. < > Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам все разрушал и начинал что-то новое в жизни», - объяснил он.
По словам актера, ему уже поступили приглашения из крупнейших театров Москвы, но он пока не сделал выбор. Сухоруков добавил, что руководство Театра Моссовета ему чуждо.
«Юрий Иванович душу вымотал с этим спектаклем, угорел я с этим человеком. Он как с ума сошел, как подменили человека. Нашла коса на камень - это было непонимание, битва амбиций и самолюбий. Но художественный руководитель не стал влезать», - заключил он.