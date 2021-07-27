В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Не месть и не казнь»: Сухоруков назвал причину ухода из театра

Мария Иванова
54 минуты назад

Актер Виктор Сухоруков рассказал, что покинул Театр Моссовета из-за разногласий с режиссером Юрием Ереминым и «чтобы начать что-то новое в жизни». Об этом сообщает «СтарХит».

«Не месть и не казнь»: Сухоруков назвал причину ухода из театра
Фото: ТАССТАСС

Об уходе Сухорукова из театра после десяти лет службы стало известно в начале июля. Художественный руководитель театра Евгений Марчелли рассказал, что актер устал и хочет «немного отстраниться от театра». Он подчеркивал, что Сухоруков «никакой обиды, никаких претензий не высказал».

Сам актер в беседе с НСН заявил, что его уход связан с тремя людьми - Марчелли, режиссером Юрием Ереминым и директором театра Валентиной Панфиловой.

По словам актера, его не вынуждали покинуть театр, но эти люди «накопили в нем решимость уйти».

«СтарХиту» Сухоруков рассказал, что «решил изменить свою участь».

«Это не вызов, не месть, не казнь. < > Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам все разрушал и начинал что-то новое в жизни», - объяснил он.

По словам актера, ему уже поступили приглашения из крупнейших театров Москвы, но он пока не сделал выбор. Сухоруков добавил, что руководство Театра Моссовета ему чуждо.

«Юрий Иванович душу вымотал с этим спектаклем, угорел я с этим человеком. Он как с ума сошел, как подменили человека. Нашла коса на камень - это было непонимание, битва амбиций и самолюбий. Но художественный руководитель не стал влезать», - заключил он.

Шоу-бизнес,Валентина Панфилова,Юрий Еремин,Евгений Марчелли,Виктор Сухоруков,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители