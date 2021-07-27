«Не месть и не казнь»: Сухоруков назвал причину ухода из театра

Актер Виктор Сухоруков рассказал, что покинул Театр Моссовета из-за разногласий с режиссером Юрием Ереминым и «чтобы начать что-то новое в жизни». Об этом сообщает «СтарХит».

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Об уходе Сухорукова из театра после десяти лет службы стало известно в начале июля. Художественный руководитель театра Евгений Марчелли рассказал, что актер устал и хочет «немного отстраниться от театра». Он подчеркивал, что Сухоруков «никакой обиды, никаких претензий не высказал».

Сам актер в беседе с НСН заявил, что его уход связан с тремя людьми - Марчелли, режиссером Юрием Ереминым и директором театра Валентиной Панфиловой.

По словам актера, его не вынуждали покинуть театр, но эти люди «накопили в нем решимость уйти».

«СтарХиту» Сухоруков рассказал, что «решил изменить свою участь».

«Это не вызов, не месть, не казнь. < > Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам все разрушал и начинал что-то новое в жизни», - объяснил он.

По словам актера, ему уже поступили приглашения из крупнейших театров Москвы, но он пока не сделал выбор. Сухоруков добавил, что руководство Театра Моссовета ему чуждо.