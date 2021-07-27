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Избранница Золотухина похвасталась подтянутой фигурой

Алиса Селезнёва
1 час назад

Отдыхающая на Мальдивах актриса Ирина Линдт продемонстрировала подписчикам в Instagram подтянутую фигуру, рассказав, как поддерживает себя в форме.

Избранница Золотухина похвасталась подтянутой фигурой
Фото: InstagramInstagram

Ирина Линдт была возлюбленной народного артиста РСФСР Валерия Золотухина, который умер весной 2013 года на 72-м году жизни. Годом ранее у него была диагностирована глиобластома — форма рака мозга. Отношения пары не были зарегистрированы, однако актриса родила от Золотухина сына.

Сейчас Ирина Линдт отдыхает на Мальдивах, радуя своих поклонников красивыми фотографиями. На одном из последних фото артистка позирует на пляже в ярком раздельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.

«Шаловливое сегодня настроение! Кто много булочек ест по утрам, тот должен много плавать и качаться! А если вечером еще 100 граммов — с красивым телом можно распрощаться», - подписала она фото.

При этом в стихотворной форме Ирина Линдт выразила готовность набрать за отпуск лишние килограммы.

«Но нет! Долой стереотипы и гундеж !

Что может быть тех булочек вкуснее?!

Мой аппетит, быть может, и хорош,

Но мой обмен веществ еще сильнее!» - констатировала она.

Пользователи соцсети отметили, что актриса прекрасно выглядит, и пожелали ей отличного отдыха.

«Фигура на все сто!», «Больше счастливых моментов вам, Ирина! И бесконечной радости!!!», «Такая классная фигура! Ирина, Вы – супер!» - написали они.

Шоу-бизнес,Ирина Линдт,Валерий Золотухин,Мальдивы,
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