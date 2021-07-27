Дочь Литвиновой создаст коллекцию одежды для московского метро

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская создаст коллекцию одежды, которую можно будет купить в московском метро. Об этом рассказала Литвинова на фестивале популярных киножанров «Хрустальный источникъ» в Ессентуках, передает ТАСС.

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Актриса сообщила, что ее 20-летняя дочь учится в Королевской академии искусств в бельгийском Антверпене и видит себя «как художника, арт-дизайнера».

Талант молодой художницы уже заметили на Родине: сейчас Ульяна занимается созданием коллекции одежды для московского метро.

«Она сейчас делает коллекцию одежды для московского метро, это так называемый мерч, то, что будут продавать в метро. У нее будет показ 30 июля. Это тяжелая задача, она вся в нерве, делает целую коллекцию», - поделилась Литвинова.

Актриса сообщила, что примет участие в модном показе дочери и «будет в платье».

Ранее Ульяна Добровская снялась в фильме «Северный ветер», режиссером, сценаристом и продюсером которого выступила Рената Литвинова.