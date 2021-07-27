В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дочь Ренаты Литвиновой создаст коллекцию одежды для московского метро

Вероника Полынина
28 минут назад

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская создаст коллекцию одежды, которую можно будет купить в московском метро. Об этом рассказала Литвинова на фестивале популярных киножанров «Хрустальный источникъ» в Ессентуках, передает ТАСС.

Дочь Литвиновой создаст коллекцию одежды для московского метро
Фото: InstagramInstagram

Актриса сообщила, что ее 20-летняя дочь учится в Королевской академии искусств в бельгийском Антверпене и видит себя «как художника, арт-дизайнера».

Талант молодой художницы уже заметили на Родине: сейчас Ульяна занимается созданием коллекции одежды для московского метро.

«Она сейчас делает коллекцию одежды для московского метро, это так называемый мерч, то, что будут продавать в метро. У нее будет показ 30 июля. Это тяжелая задача, она вся в нерве, делает целую коллекцию», - поделилась Литвинова.

Актриса сообщила, что примет участие в модном показе дочери и «будет в платье».

Ранее Ульяна Добровская снялась в фильме «Северный ветер», режиссером, сценаристом и продюсером которого выступила Рената Литвинова.

Ульяна – единственная дочь Литвиновой. Ее отец – бизнесмен Леонид Добровский, за которым актриса была замужем с 2001 по 2007 год. После развода девочка осталась с матерью. Ульяна обучалась в Англии, Франции, знает английский и французский языки, учит испанский и фламандский.

Шоу-бизнес,Ульяна Добровская,Рената Литвинова,ИТАР-ТАСС,Ессентуки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители