Дочь Литвиновой создаст коллекцию одежды для московского метро

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская создаст коллекцию одежды, которую можно будет купить в московском метро. Об этом рассказала Литвинова на фестивале популярных киножанров «Хрустальный источникъ» в Ессентуках, передает ТАСС.
Актриса сообщила, что ее 20-летняя дочь учится в Королевской академии искусств в бельгийском Антверпене и видит себя «как художника, арт-дизайнера».
Талант молодой художницы уже заметили на Родине: сейчас Ульяна занимается созданием коллекции одежды для московского метро.
«Она сейчас делает коллекцию одежды для московского метро, это так называемый мерч, то, что будут продавать в метро. У нее будет показ 30 июля. Это тяжелая задача, она вся в нерве, делает целую коллекцию», - поделилась Литвинова.
Актриса сообщила, что примет участие в модном показе дочери и «будет в платье».
Ранее Ульяна Добровская снялась в фильме «Северный ветер», режиссером, сценаристом и продюсером которого выступила Рената Литвинова.
Ульяна – единственная дочь Литвиновой. Ее отец – бизнесмен Леонид Добровский, за которым актриса была замужем с 2001 по 2007 год. После развода девочка осталась с матерью. Ульяна обучалась в Англии, Франции, знает английский и французский языки, учит испанский и фламандский.