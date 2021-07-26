Алла Пугачева решила сменить товарный знак

лла Пугачева решила сделать ребрендинг своего товарного знака, сообщают СМИ.

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«Исполнительница решила, что символику «АБ» необходимо заменить на «АП», чтобы в личном бренде присутствовала фамилия, а не отчество», – заявлено в просьбе к Роспатенту.

Товарный знак Аллы Пугачевой печатается на дисках, пластинках, заднике во время концерта и всем остальном мерче певицы.

Ранее примадонна использовала сокращение от Аллы Борисовны, а теперь решила поменять сокращение на Алла Пугачева для того, чтобы фигурировала фамилия.

Роспатент принял заявку исполнительницы, но когда именно он ее исполнит, неизвестно.