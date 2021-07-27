«Врачи боролись за жизнь»: финалист «Последнего героя» Еремеев попал в больницу

Финалист шоу «Последний герой» Миша Еремеев потерял «смертельную дозу крови» из-за открывшейся язвы. Об этом Teleprogramma.pro сообщила его pr-директор Мила Малкерова.

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По ее словам, врачи скорой помощи приехали всего за 10 минут, оказали Еремееву помощь и сразу же приняли решение о госпитализации.

«Его незамедлительно отправили в фургоне в положении лежа в палату реанимации на операционный стол. Два часа хирурги боролись за жизнь Миши. Жена держалась, как могла», - пояснила Малкерова.

Она также подчеркнула, что сейчас финалист шоу «Последний герой» уже чувствует себя нормально и общается с поклонниками в социальных сетях, готовясь представить на их суд несколько песен.