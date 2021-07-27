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«Дети спят на балконе»: Мамаева пожаловалась на жилищные условия после развода

Алиса Селезнёва
41 минуту назад

Бывшая жена игрока «Ростова» Павла Мамаева Алана пожаловалась, что после развода вынуждена жить с детьми на 48 квадратные метрах. Об этом пишет Woman Journal.

«Дети спят на балконе»: Мамаева пожаловалась на жилищные условия
Фото: InstagramInstagram

Ранее Алана Мамаева уличила мужа в измене во время сборов клуба в Испании. После получения информации об измене мужа Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили женщину без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали ее в НИИ имени Склифосовского. Позднее Алана Мамаева сообщила, что разводится с мужем.

Бывшая модель поделилась в «сторис» в Instagram как живет вместе с двумя детьми после развода. По ее словам, шкафов в квартире нет (вещи висят на тонких металлических рейлах), а двое детей вынуждены спать на кровати на утепленном балконе. При этом у детей нет своих личных рабочих мест, как и отдельных кроватей.

Также подписчиков Аланы Мамаевой заинтересовало, почему на видео только одна собака – Кабачок, и куда же пропали еще две - Тося и Бося.

«48 метрах с двумя детьми, Кабачком и птицей. Еще, конечно, двух собак не хватает», - резко ответила она.

При этом Алана Мамаева подчеркнула, что рада тому, что им с детьми вообще есть, где жить.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
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