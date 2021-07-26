Лещенко покинул Грузию после обвинений оппозиции

Артист Лев Лещенко покинул Грузию после обвинений оппозиционного депутата Хатиа Деканоидзе. Политик заявила, что певец в 2013 году без разрешения властей Грузии посетил Абхазию и нарушил «Закон об оккупации», пишет «Взгляд».

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Как сообщает газета, Лещенко приехал в Грузию по приглашению партии «Грузинская мечта» и собирался отдохнуть на одном из курортов. По данным оппозиционного телеканала «Мтавари», артист побывал в популярном ресторане в Батуми, где его принял миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».

Однако депутат Хатиа Деканоидзе заявила, что в 2013 году Лещенко побывал в Абхазии и нарушил «Закон об оккупированных территориях», который устанавливает отношения с соседними территориями и требует согласовывать въезд в страну через власти Грузии.

«Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.