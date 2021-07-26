Костюшкин подал в суд на Монеточку

Музыкант Стас Костюшкин подал иск к певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) из-за авторских прав на песню «Женщина, я не танцую». Информация об иске размещена на сайте Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

Фото: Instagram Instagram

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян рассказал в Instagram, что музыкант намерен взыскать с Монеточки 900 тысяч рублей за неправомерное использование его песни. По его словам, Монеточка использовала трек Костюшкина на концертах с собственным текстом рефрена «Мама, я не зигую», не спросив разрешения у правообладателя.

«Смысл всей этой истории в том, что российский шоу-бизнес – это некая семья, где каждый артист друг другу помогает и идет навстречу», - рассказал адвокат.

Он привел в пример использование музыки Костюшкина другим музыкантом – Niletto. По его словам, артист «использовал текст и музыку под себя» в рамках договоренностей, в результате чего в плюсе остались и Костюшкин, и Niletto.

«Монеточка поступила плохо. Не дала возможности заработать Стасу и фактически украла трек, произведение», - заявил Лалаян.