В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Бузова попыталась оправдаться за «пьяные» танцы

Вечерняя Москва
35 минут назад

Звезда Instagram и певица Ольга Бузова попыталась объяснить своё поведение на концерте HammAli & Navai. Находясь на танцполе, девушка активно трясла волосами и приседала. Танец попал в объектив модели Алеси Кафельниковой, которая опубликовала его в соцсетях.

Бузова попыталась оправдаться за «пьяные» танцы
Фото: InstagramInstagram

Пользователи соцсетей посчитали, что девушка ведёт себя странно. Чтобы развеять все сомнения, блондинка записала ответ хейтерам, где пытается объяснить: на концерте она была абсолютно трезвой. При этом язык девушку не слушается даже утром.

— Предлагаю потанцевать, чтобы как бы да. Нет, просто потанцевать. Просто у нас в стране получается, люди, кто танцует, сразу же возникают какие-то странные мысли. То есть причём танцуют все, а странные мысли возникают только про меня. Давайте потанцуем, подвигаемся? В общем, ладно. Просто меня так веселит. Я просто знаю, откуда ветер дует. Знаю, откуда ветер дует, и кто вливает и распространяет про меня слухи. Бог тебе судья, одно хочу сказать, бог тебе судья, — комментирует певица.

Девушка рассказала, что с самого утра находится на работе и чувствует себя прекрасно.

Напомним, недавно Ольга Бузова вернулась к своим «истокам»: девушка покрасилась в платиновую блондинку и нарастила длинные волосы.

Шоу-бизнес,Алеся Кафельникова,Ольга Бузова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители