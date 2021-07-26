Бузова попыталась оправдаться за «пьяные» танцы

— Предлагаю потанцевать, чтобы как бы да. Нет, просто потанцевать. Просто у нас в стране получается, люди, кто танцует, сразу же возникают какие-то странные мысли. То есть причём танцуют все, а странные мысли возникают только про меня. Давайте потанцуем, подвигаемся? В общем, ладно. Просто меня так веселит. Я просто знаю, откуда ветер дует. Знаю, откуда ветер дует, и кто вливает и распространяет про меня слухи. Бог тебе судья, одно хочу сказать, бог тебе судья, — комментирует певица.