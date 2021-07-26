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Менеджер МакSим опровергла сообщения о выводе певицы из комы

BFM.RUиещё 4
49 минут назад

Певица МакSим (Марина Максимова) остается в состоянии искусственной комы. Говорить о полном выводе из медикаментозного сна пока рано. Об этом ТАСС заявила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Менеджер МакSим опровергла сообщения о выводе ее из комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Соколовой, когда показатели организма МакSим «более-менее стабильные», врачи выводят ее в сознание, чтобы она могла дышать самостоятельно, а мозг — работал.

«Это делается дозировкой медикаментов», — пояснила менеджер певицы и добавила, что полностью из состояния медикаментозного сна ее не вывели.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 38-летняя певица пришла в сознание. В больнице МакSим находится с 19 июня. Она была госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ, напоминает ТАСС.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Марина Максимова,ИТАР-ТАСС,
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