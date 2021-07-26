Менеджер МакSим опровергла сообщения о выводе ее из комы

Певица МакSим (Марина Максимова) остается в состоянии искусственной комы. Говорить о полном выводе из медикаментозного сна пока рано. Об этом ТАСС заявила менеджер артистки Маргарита Соколова.
По словам Соколовой, когда показатели организма МакSим «более-менее стабильные», врачи выводят ее в сознание, чтобы она могла дышать самостоятельно, а мозг — работал.
«Это делается дозировкой медикаментов», — пояснила менеджер певицы и добавила, что полностью из состояния медикаментозного сна ее не вывели.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что 38-летняя певица пришла в сознание. В больнице МакSим находится с 19 июня. Она была госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ, напоминает ТАСС.