Менеджер МакSим опровергла сообщения о выводе ее из комы

Певица МакSим (Марина Максимова) остается в состоянии искусственной комы. Говорить о полном выводе из медикаментозного сна пока рано. Об этом ТАСС заявила менеджер артистки Маргарита Соколова.

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По словам Соколовой, когда показатели организма МакSим «более-менее стабильные», врачи выводят ее в сознание, чтобы она могла дышать самостоятельно, а мозг — работал.

«Это делается дозировкой медикаментов», — пояснила менеджер певицы и добавила, что полностью из состояния медикаментозного сна ее не вывели.