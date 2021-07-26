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Мишулина рассказала о предложении экс-мужа сдать дочь в интернат

Мария Иванова
1 час назад

Актриса Карина Мишулина рассказала, что ее муж Владимир Мельников предлагал отдать ее трехлетнюю дочь от первого брака в интернат. Интервью с актрисой опубликовал YouTube-канал «Между нами».

Мишулина рассказала о предложении экс-мужа сдать дочь в интернат
Фото: InstagramInstagram

«Повелась я на песни под гитару, не в 16, а в 26. < > Влюбилась, сама придумала какой-то образ романтика. Еще такие синие глаза, взрослый, ему за 50 на тот момент», - рассказала Мишулина о начале их отношений.

Через год совместной жизни они поженились и, по словам актрисы, она оставалась «в розовых очках».

«Первый звоночек был - это отношение к моему ребенку, которое я тогда не понимала. Оно не было открыто негативным, но были какие-то странные разговоры: «Вот у тебя дочь такая-сякая, а, может быть, сдадим ее в интернат?». Кристине было три с половиной года», - отметила Мишулина.

По словам актрисы, после рождения их общей дочери отношение Мельникова к детям не изменилось, он постоянно раздражался.

«А потом встал вопрос: «А пропиши-ка меня, потому что я гражданин Украины». Конечно, прописала, еще и гражданство сделала. < > После того, как его прописали, начал очень негативно вести себя по отношению к моей маме», - заявила она.

Последней каплей стал его отказ помочь с ремонтом - актрисе нужны были около 80 тысяч рублей. Мишулина отметила, что знакомые отговаривали ее от развода, но она решилась и через девять месяцев встретила третьего мужа.

Актриса замужем за математиком Иваном Коробовым более пяти лет. В интервью «Телепрограмме» Мишулина рассказывала, что они задумываются о третьем ребенке.

Шоу-бизнес,Иван Коробов,Карина Мишулина,Владимир Мельников,
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