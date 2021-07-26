Мишулина рассказала о предложении экс-мужа сдать дочь в интернат

«Первый звоночек был - это отношение к моему ребенку, которое я тогда не понимала. Оно не было открыто негативным, но были какие-то странные разговоры: «Вот у тебя дочь такая-сякая, а, может быть, сдадим ее в интернат?». Кристине было три с половиной года», - отметила Мишулина.